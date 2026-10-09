Джонатан Альба ответил на вопрос, чего хочет достичь с «Родиной»

Новый главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба ответил на вопрос, чего хочет достичь с клубом.

— Чего вы хотите достичь с клубом?

— Вот первый шаг, конечно, уйти с места, на котором сейчас находимся. Мы не хотим вылететь, понятно, над этим работаем. Это первый шаг — буква «А». Потом можно говорить про следующий шаг, но только думаю, работаю с этой задачей, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

«Родина» занимает 15-е место в турнирной таблице Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за девять матчей. В 10-м туре «Родина» встретится с московским ЦСКА в воскресенье, 11 октября. Начало игры — в 16:30 мск.