Петр Чех высказался о деле «Ман Сити», вспомнив, как Абрамовича вынудили продать «Челси»

Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в нарушении финансовых правил АПЛ, упомянув продажу российским бизнесменом Романом Абрамовичем «Челси». Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» по абсолютному большинству пунктов обвинения. Напомним, в мае 2022 года Абрамович продал «Челси». Сделка состоялась после того, как бизнесмен попал в санкционные списки Великобритании.

«Романа [Абрамовича] вынудили уйти. А «Сити» потакают.