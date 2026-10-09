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Петр Чех высказался о деле «Ман Сити», вспомнив, как Абрамовича вынудили продать «Челси»

Петр Чех высказался о деле «Ман Сити», вспомнив, как Абрамовича вынудили продать «Челси»
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Бывший голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех высказался об обвинениях «Манчестер Сити» в нарушении финансовых правил АПЛ, упомянув продажу российским бизнесменом Романом Абрамовичем «Челси». Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» по абсолютному большинству пунктов обвинения. Напомним, в мае 2022 года Абрамович продал «Челси». Сделка состоялась после того, как бизнесмен попал в санкционные списки Великобритании.

«Романа [Абрамовича] вынудили уйти. А «Сити» потакают.