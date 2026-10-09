Быстров: вопрос к Ротенбергу и Галактионову, как они собираются вылезать из ямы

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров высказался о ситуации в московском «Локомотиве». Железнодорожники провалили старт сезона в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге. Команда Михаила Галактионова идёт на 14-м месте в турнирной таблице по итогам девяти матчей.

«Я, конечно, не верю, что «Локомотив» может вылететь из РПЛ по итогам сезона. Хотя мы уже видели, как «Динамо» вылетало со звёздами. Вопрос к Ротенбергу и Галактионову, что у них за планы. Как они видят развитие клуба и как собираются вылезать из этой ямы», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.