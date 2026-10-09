«Делают из всех дебилов и дурачков». Быстров — о проблемах судейства в России

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о проблемах судейства в российском футболе.

— Знаете, мне жалко те команды, против которых назначают непонятные пенальти. И потом неадекватный совет ещё и защищает судей, принимая просто необоснованные решения, делая из всех людей, которые смотрят эти позорные ошибки, дебилов и дурачков. То, что такие пенальти ставят на последних минутах, — это вообще караул. После таких пенальти всем этим людям никогда не стоит судить. Но Каманцев умело и беспонтово защищает любое позорное решение, которое принимается в комнате VAR. Все футбольные люди видят, что там не пенальти, но судьи без зазрения совести ставят и говорят, что он есть.

— Изменения в руководстве судейства решат эту проблему?

— Судейство как было всегда, так и будет самым спорным. Если бы к нам пришёл такой руководитель, какой есть в АПЛ, было бы замечательно. Все бы понимали, что такие беспонтовые решения ни в чью пользу приниматься не будут и никого не прибьют на последних минутах. Но я думаю, что такого человека, к сожалению, не найдётся. У нас всегда были скандалы — и с русскими, и с иностранными руководителями. Самое страшное, что они поддерживают нелепые решения судей. В одном матче три одинаковых решения трактуются по-разному, все три трактовки будут защищены ЭСК, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.