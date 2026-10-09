Владимир Быстров: у ЦСКА молодой тренер — нормально, что команду лихорадит

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации в московском ЦСКА. Он отметил, что нестабильность армейцев в текущем сезоне — нормальное явление, ведь они назначили молодого тренера Дмитрия Игдисамова.

«У ЦСКА молодой тренер, множество молодёжи и воспитанники в составе — это нормально, что команду лихорадит. Тренер набирается опыта, футболисты — тоже, поэтому здесь как раз таки не стоит паниковать. Мне игра ЦСКА местами нравится, но понятное дело, когда молодые футболисты в составе, будут ошибки», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После девяти туров Альфа-Банк РПЛ ЦСКА идёт на четвёртом месте в таблице.