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Быстров: пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке»

Быстров: пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке»
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Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы, который не сумел найти команду минувшим летом и остался в статусе свободного агента.

— Артём Дзюба остался без команды. Смог бы ещё где-нибудь попылить?
— Вопрос к нему. Но как я видел, ему уже тяжело.

— Он очень хотел в «Спартак».
— Думаю, пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке», если команда хочет бороться за чемпионство. Это не только Артёма касается, а любого возрастного футболиста. Там Зобнина хватает, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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