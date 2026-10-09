Быстров: пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о ситуации нападающего Артёма Дзюбы, который не сумел найти команду минувшим летом и остался в статусе свободного агента.

— Артём Дзюба остался без команды. Смог бы ещё где-нибудь попылить?

— Вопрос к нему. Но как я видел, ему уже тяжело.

— Он очень хотел в «Спартак».

— Думаю, пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато заиграть в «Спартаке», если команда хочет бороться за чемпионство. Это не только Артёма касается, а любого возрастного футболиста. Там Зобнина хватает, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.