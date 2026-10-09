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Джонатан Альба назвал три своих главных принципа как тренера

Джонатан Альба назвал три своих главных принципа как тренера
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Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба ответил на вопрос о своих главных принципах в работе.

— Можете назвать топ-3 принципа Джонатана Альбы как тренера?
— Я считаю, что есть три высоких слова, и не только слова, а то, что значит каждое слово. Вот желание, отношение и дисциплина. Если в нашей команде есть эта тройка, в любой момент, даже на плохой момент, на хороший момент, если что-то пошло не так, если все будем вместе — справимся. Поэтому если у нас эта тройка есть, будем решать наши задачи, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

О назначении Джонатана Альбы на пост главного тренера «Родины» было объявлено вчера, 8 октября. Его предыдущим клубом был «Ростов». Альба подписал контракт с «Родиной», срок которого рассчитан до лета 2028 года.

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