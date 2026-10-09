Владимир Быстров: по игре «Краснодар» мне пока нравится больше «Зенита»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

— В ближайшем туре РПЛ встретятся ваши бывшие команды — «Краснодар» и «Зенит». Кто фаворит?

— Я не знаю, кто победит. Но пока по игре в чемпионате мне больше нравится «Краснодар». «Зенит» ещё далёк от своей лучшей игры, хотя имеет в составе дорогостоящих футболистов. Недавно, например, перешёл Карпукас. Игрок с российским паспортом, который проделывает большой объём работы. Он усилил «Зенит», но игра пока не пришла.

— Если «Зенит» уступит «Краснодару», шансов на чемпионство у него почти не останется?

— Последние три года все говорили, что у «Зенита» шансов не остаётся. Однако они дважды каким-то неимоверным фартом брали чемпионство в последнем туре, поэтому никого нельзя списывать со счетов. Достаточно месяц сыграть без поражений и с победами — и ты догонишь любую команду. У нас в чемпионате сейчас нет такой команды, которая бы сметала всех на своём пути и с запасом обыгрывала, поэтому любой может дать бой, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.