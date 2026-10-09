15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Быстров: по игре «Краснодар» мне пока нравится больше «Зенита»

Владимир Быстров: по игре «Краснодар» мне пока нравится больше «Зенита»
Комментарии

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Зенитом».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 40'     0:2 Глушенков – 45+4'     0:3 Соболев – 53'     1:3 Батчи – 55'     2:3 Кордоба – 71'    
Удаления: Тормена – 80' / нет

— В ближайшем туре РПЛ встретятся ваши бывшие команды — «Краснодар» и «Зенит». Кто фаворит?
— Я не знаю, кто победит. Но пока по игре в чемпионате мне больше нравится «Краснодар». «Зенит» ещё далёк от своей лучшей игры, хотя имеет в составе дорогостоящих футболистов. Недавно, например, перешёл Карпукас. Игрок с российским паспортом, который проделывает большой объём работы. Он усилил «Зенит», но игра пока не пришла.

— Если «Зенит» уступит «Краснодару», шансов на чемпионство у него почти не останется?
— Последние три года все говорили, что у «Зенита» шансов не остаётся. Однако они дважды каким-то неимоверным фартом брали чемпионство в последнем туре, поэтому никого нельзя списывать со счетов. Достаточно месяц сыграть без поражений и с победами — и ты догонишь любую команду. У нас в чемпионате сейчас нет такой команды, которая бы сметала всех на своём пути и с запасом обыгрывала, поэтому любой может дать бой, — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато в «Спартаке». Быстров не щадит никого!
Эксклюзив
«Пенсионерам вроде Дзюбы будет тяжеловато в «Спартаке». Быстров не щадит никого!
Суперматч «Краснодар» — «Зенит»: лидер РПЛ останется прежним Суперматч «Краснодар» — «Зенит»: лидер РПЛ останется прежним
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android