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«Редкое сочетание качеств». В «Родине» объяснили выбор Альбы главным тренером

«Редкое сочетание качеств». В «Родине» объяснили выбор Альбы главным тренером
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Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин объяснил назначение Джонатана Альбы на пост главного тренера команды.

«Качество игры «Ростова» — сейчас не говорим о результатах — и то, как команда действовала в каждой фазе игры, какие принципы проповедовала на поле — всё это очень близко нашему представлению, к чему мы стремимся. Система Альбы позволяет команде играть в современный, агрессивный, инициативный футбол. Мы наблюдали за работой и игровым прогрессом Джонатана. Когда он освободился, в тот же день из гипотетического кандидата превратился в основного.

Первая же встреча оправдала все ожидания. У Джонатана есть редкое сочетание качеств. С одной стороны, он представитель испанской тренерской школы, являющейся одной из самых передовых в мире, владеет полным арсеналом современных технологий и инноваций. С другой — он уже, наверное, больше русский, чем испанец. Знает наш язык, нашу ментальность, наш футбол. Отлично знает чемпионат России и является тре