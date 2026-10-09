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Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу, календарь Ла Лиги

Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
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Сегодня, 9 октября, матчем «Малага» — «Эспаньол» стартует 8-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.

Расписание 8-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское):

9 октября

  • 22:00. «Малага» — «Эспаньол».

10 октября

  • 15:00. «Райо Вальекано» — «Атлетик» Бильбао;
  • 17:15. «Алавес» — «Атлетико» Мадрид;
  • 19:30. «Барселона» — «Хетафе»;
  • 22:00. «Реал» Мадрид — «Вильярреал».

11 октября

  • 15:00. «Эльче» — «Сельта»;
  • 17:15. «Реал Сосьедад» — «Депортиво»;
  • 19:30. «Бетис» — «Осасуна»;
  • 22:00. «Расинг» — «Валенсия».

12 октября

  • 22:00. «Леванте» — «Севилья».
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