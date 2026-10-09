Расписание матчей 8-го тура чемпионата Испании — 2026/2027 по футболу
Сегодня, 9 октября, матчем «Малага» — «Эспаньол» стартует 8-й тур испанской Ла Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием матчей тура чемпионата Испании.
Расписание 8-го тура Ла Лиги сезона-2026/2027 (время московское):
9 октября
- 22:00. «Малага» — «Эспаньол».
10 октября
- 15:00. «Райо Вальекано» — «Атлетик» Бильбао;
- 17:15. «Алавес» — «Атлетико» Мадрид;
- 19:30. «Барселона» — «Хетафе»;
- 22:00. «Реал» Мадрид — «Вильярреал».
11 октября
- 15:00. «Эльче» — «Сельта»;
- 17:15. «Реал Сосьедад» — «Депортиво»;
- 19:30. «Бетис» — «Осасуна»;
- 22:00. «Расинг» — «Валенсия».
12 октября
- 22:00. «Леванте» — «Севилья».
Материалы по те