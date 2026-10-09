«Балтика» объявила об уходе Маргаряна с поста спортивного директора клуба

Пресс-служба калининградской «Балтики» объявила об уходе Армена Маргаряна с должности спортивного директора клуба. 41-летний специалист работал в «Балтике» с ноября 2023 года. Ранее функционер трудился в селекционных и скаутских отделах петербургского «Зенита», московского «Локомотива», самарских «Крыльев Советов», «Пари НН» и столичного «Динамо».

«Между футбольным клубом «Балтика» и спортивным директором Арменом Маргаряном достигнута договорённость о прекращении сотрудничества по согласию сторон. Мы благодарим Армена Маргаровича за неоценимый вклад в развитие и достижения клуба в период его работы в Калининграде. Он возглавил наш спортивный блок в ноябре 2023 года и помог нашей команде взять серебряные медали Кубка России, стать чемпионами Первой лиги и достичь наивысшего результата в Премьер-Лиге! Во время его работы в нашей команде сверкнули несколько игроков, которые впоследствии стали востребованы в ведущих клубах России, перейдя туда за рекордные для клуба суммы. Стоит также отметить, что при нём в «Балтике» появились игроки, получившие дебютный вызов в сборную России, а часть из них находится на карандаше у тренерского штаба национальной команды. Мы благодарим Армена Маргаровича за работу. Результаты вашего кропотливого труда навсегда останутся в истории. Желаем успехов в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Балтики».