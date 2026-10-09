Спортдиректор «Родины» Зинин поблагодарил Хуана Диаса за работу в клубе

Спортивный директор московской «Родины» Алексей Зинин высказал слова благодарности бывшему тренеру клуба Хуану Диасу. «Родина» объявила об уходе испанского специалиста 21 сентября. Позднее клуб возглавил Джонатан Альба.

«Давайте сейчас сосредоточимся на настоящем и будущем. И от обоюдного расставания с Хуаном пусть выиграют обе стороны — и мы, и он. Благодарю Хуана Диаса за время в «Родине» и желаю ему хорошей работы в Беларуси», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

4 октября белорусский «МЛ Витебск» объявил о назначении Хуана Диаса на пост главного тренера клуба.