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Новый тренер «Родины» Альба высказался о подготовке к первому матчу с ЦСКА

Новый тренер «Родины» Альба высказался о подготовке к первому матчу с ЦСКА
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Главный тренер московской «Родины» Джонатан Альба высказался о предстоящем матче 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со столичным ЦСКА, который станет для него первым после назначения. Встреча состоится 11 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
11 октября 2026, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 0
Родина
Москва
1:0 Круговой – 24'     2:0 Обляков – 35'     3:0 Обляков – 80'    

— Вы сказали, что до матча ЦСКА осталось слишком мало времени. На что сейчас нужно сделать упор в тренировочном процессе, чтобы подойти к этой игре в максимальной готовности?
— Всё важно, всё важно. Конечно, понятно, сейчас, например, «Родина» пропускала больше, чем все остальные. Вот это первое, что я попробовал исправить. Ну, понятно, надо говорить и тренировать всё — не только оборону, ещё атаку, ещё стандарты. У нас время есть, мало, конечно, но время есть, чтобы в каждой фазе матча делать так правильно, как возможно, — сказал Альба в интервью клубной пресс-службе.

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