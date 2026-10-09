Черчесов высказался о несостоявшемся трансфере Самородова в «Спартак»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о несостоявшемся трансфере нападающего команды Максима Самородова в «Спартак». В летнее трансферное окно красно-белые пытались приобрести вингера, однако сделка не была осуществлена. Сообщалось, что Самородов провалил медосмотр.

— По Самородову мы в итоге дали добро «Спартаку». Когда говорят, что с нами сложно вести переговоры, это неправда. Всё абсолютно просто. Я с первого дня говорил: никогда в жизни не буду удерживать футболиста. Тем более если человек идёт на повышение. Естественно, я задаю игроку определённые вопросы, на которые он должен ответить прежде всего самому себе: что ему даст переход, к чему готов. Опыт позволяет и совет какой-то дать, и правильные вещи спросить — иногда такие, о которых сам футболист прежде даже не задумывался.

— Типа «понимаешь, что поначалу можешь оказаться на скамейке»?

— Конечно. Куда идёшь, зачем, общался ли с тренером, что тебе сказали, как тебя видят. Так вот по Самородову я с первого дня говорил: пожалуйста. Другое дело, всё должно происходить вовремя. Когда разговаривал с Фрэнсисом Кахигао, сразу сказал: у нас прекрасные отношения, но вам надо встречаться с руководителями клуба. Не бумагами обмениваться, а просто сесть за один стол. В итоге за четыре дня до закрытия окна такая встреча состоялась — мы