Артём Карпукас: «Локомотив» точно не вылетит из РПЛ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Артём Карпукас выразил уверенность, что московский «Локомотив» сохранит прописку в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге по итогам этого сезона. Ранее Карпукас выступал за железнодорожников.

«Общаюсь со всеми ребятами из «Локомотива» после каждой игры. Я всё знаю, всё понимаю. Уверен, что «Локомотив» точно не вылетит. И из зоны стыков они выберутся», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги красно-зелёные, набрав семь очков, занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем матче РПЛ «Локомотив» сыграет с «Факелом» на выезде.