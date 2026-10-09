15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Олимпик Лион. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпукас: после перехода в «Зенит» болельщики «Локомотива» писали очень неприятные вещи

Карпукас: после перехода в «Зенит» болельщики «Локомотива» писали очень неприятные вещи
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас признался, что получал негативные комментарии от болельщиков «Локомотива» после своего перехода в санкт-петербургский клуб. К «Зениту» Карпукас присоединился минувшим летом.

— Хейта от болельщиков «Локомотива» после перехода в «Зенит» первое время было много.

— Ты отвечал на эти комментарии?
— Если я буду на всё отвечать, тогда мне точно эмоций ни на что не хватит. Писали мне всякое в социальных сетях.

— Но хотелось ответить?
— Некоторые писали прямо очень неприятные вещи. Сидел и думал: «Как так? Всё-таки я же так долго играл», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Материалы по теме
Петр Чех высказался о деле «Ман Сити», вспомнив, как Абрамовича вынудили продать «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android