Карпукас: после перехода в «Зенит» болельщики «Локомотива» писали очень неприятные вещи

Полузащитник «Зенита» Артём Карпукас признался, что получал негативные комментарии от болельщиков «Локомотива» после своего перехода в санкт-петербургский клуб. К «Зениту» Карпукас присоединился минувшим летом.

— Хейта от болельщиков «Локомотива» после перехода в «Зенит» первое время было много.

— Ты отвечал на эти комментарии?

— Если я буду на всё отвечать, тогда мне точно эмоций ни на что не хватит. Писали мне всякое в социальных сетях.

— Но хотелось ответить?

— Некоторые писали прямо очень неприятные вещи. Сидел и думал: «Как так? Всё-таки я же так долго играл», — сказал Карпукас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.