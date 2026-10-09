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Тренер «Манчестер Сити» Мареска рассказал, как провёл длинную международную паузу

Тренер «Манчестер Сити» Мареска рассказал, как провёл длинную международную паузу
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался об отдыхе и работе во время паузы на матчи национальных команд.

«Было важно провести время с семьёй, а затем попытаться проанализировать сыгранные матчи — понять, что можно сделать лучше, над чем стоит поработать. Конечно, ощущения отличные: семь игр — семь побед. Но для меня важнее всего то, что я вижу изо дня в день, порой это даже важнее итогового результата. Вижу, что игроки прогрессируют, начинают понимать наши требования, и это очень важно.

Безусловно, мы поймали хороший ритм. Но пауза тоже пошла на пользу: мы смогли восстановить силы, осмыслить, что можно улучшить — а это главное, — и двигаться дальше. Нас ждут два отличных матча: выездной — с «Ливерпулем» и домашний — с «ПСЖ». Мы каждый день работаем ради таких игр, поэтому с большим нетерпением ждём этих встреч», — приводит слова Марески официальный сайт клуба.

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