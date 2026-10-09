В «Спартаке» ответили на вопрос о новом контракте с Манфредом Угальде

Спортивный директор «Спартака» Фрэнсис Кахигао сообщил, что к нападающему команды Манфреду Угальде был интерес от разных клубов в летнее трансферное окно, отвечая на вопрос о новом контракте с форвардом. В текущем сезоне Угальде провёл за красно‑белых 13 матчей, в которых забил шесть мячей.

— У Угальде заканчивается контракт через полтора года. Был ли интерес к нему этим летом? Может быть, уже пора начать переговоры о новом контракте?

— Интерес к Угальде был от разных клубов. Но нашей задачей было сохранить команду. Угальде сейчас в хорошей форме, он счастлив, забивает, он предан команде. Но, как я уже и говорил, это не то, о чём нужно говорить сейчас, — приводит слова Кахигао «Матч ТВ».