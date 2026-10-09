Виктор Онопко сообщил о расторжении контракта с «Ростовом»

Бывший тренер «Ростова» Виктор Онопко высказался о расторжении контракта с донским клубом. Онопко входил в штаб главного тренера Джонатана Альбы, который был отправлен в отставку этой осенью.

— Сейчас я в Ростове-на-Дону: вернулся из сборной собрать вещи, но в клубе уже не работаю.

— Предложения войти в новый штаб не поступало?

— Со мной никто не говорил об этом. Генеральный директор «Ростова» Чайка сообщил Джонни [Альбе], что мы не остаёмся, а он уже пересказал эту новость мне. Я не стал выяснять: что, как, почему. В футболе такое бывает. Принял как данность. Позже прислали официальные бумаги на расторжение контрактов — мы всё подписали, — рассказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.