«Навсегда в моём сердце». Виктор Онопко трогательно попрощался с «Ростовом»

Бывший тренер «Ростова» Виктор Онопко трогательно попрощался с донским клубом. Российский специалист покинул жёлто-синих вместе с Джонатаном Альбой, занимавшим должность главного тренера.

«Я многим благодарен, прежде всего Валерию Георгиевичу и Арташесу Владимировичу, которые меня пригласили в «Ростов». Хотелось бы также сказать спасибо за сотрудничество многолетнему спортивному директору клуба Алексею Анатольевичу Рыскину и Вадиму Алексеевичу Рыбакову, теперь уже бывшему гендиректору. И, конечно, всему коллективу — футболистам, работникам базы — хорошим, простым, добрым людям. Я же первые полгода постоянно там жил, и воспоминания об этом времени остались только позитивные. Вчера заехал на базу, повидался с охранниками, дежурными. К сожалению, не получилось с командой попрощаться, но надеюсь, ещё представится такая возможность. Постараюсь с каждым лично ещё переговорить.

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