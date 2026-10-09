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Мареска ответил, согласился ли бы возглавить «Ман Сити» после признания виновности клуба

Мареска ответил, согласился ли бы возглавить «Ман Сити» после признания виновности клуба
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Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить клуб летом, если бы обвинительный вердикт был вынесен раньше. В конце сентября 2026 года независимая комиссия английской Премьер-лиги объявила, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

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