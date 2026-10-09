Мареска ответил, согласился ли бы возглавить «Ман Сити» после признания виновности клуба

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил на вопрос, согласился ли бы он возглавить клуб летом, если бы обвинительный вердикт был вынесен раньше. В конце сентября 2026 года независимая комиссия английской Премьер-лиги объявила, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

— На все 100%. Я давно знаком с этой организацией. Знаю, насколько серьёзно они подходят к делу, и