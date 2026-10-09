Виктор Онопко предположил, почему не получил приглашение в «Родину» вместе с Альбой

Бывший тренер «Ростова» Виктор Онопко предположил, почему не получил приглашение в «Родину» вместе с Джонатаном Альбой. Онопко входил в тренерский штаб Альбы в донском клубе.

«Не было такого варианта. После матча сборной в Нижнем Новгороде мы переговорили с Джонатаном, и он рассказал, что в Ростов не возвращается — остаётся в Москве и должен подписать контракт. В нюансы не посвящал, но, как я понял, Альба не мог забрать с собой всех помощников. Видимо, клуб поставил ограничение на количество приглашённых ассистентов. Естественно, он взял двух тренеров по физподготовке и хотел привлечь ещё реабилитолога Рауля. Это нормально. Ещё играя в Испании и работая в ЦСКА, я уяснил, что первые помощники главного тренера — тренер по физподготовке и доктор. Думаю, что Джонни хотел и меня взять, но не каждый клуб согласится на переезд всего штаба. Во-первых, это дополнительные финансовые расходы. Во-вторых, в «Родине», наверное, хотели сохранить и своих сп