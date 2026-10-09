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Виктор Онопко сосредоточится на работе в сборной России после ухода из «Ростова»

Виктор Онопко сосредоточится на работе в сборной России после ухода из «Ростова»
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Бывший тренер «Ростова» Виктор Онопко признался, что последние годы отдавал предпочтение работе в сборной России по футболу. Онопко совмещал работу в донском клубе с трудоустройством в национальной команде.

— Теперь сборная — основное и единственное место работы?
— Да, на ближайшей игре «Ростова» с «Акроном» уже буду присутствовать только как тренер сборной. А в субботу поеду на «Краснодар» — «Зенит». Полностью переключаюсь на работу в РФС.

— Ещё раз согласились бы на такое совмещение?
— Пока хочется немного выдохнуть, решить семейные вопросы. С бесконечными разъездами их много накопилось. Сборная России все эти годы стояла для меня на первом месте. Валерий Георгиевич сначала пригласил меня в национальную команду, а потом уже появился «Ростов». Если в дальнейшем поступит предло