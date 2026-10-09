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Виктор Онопко сформулировал преимущества длинной паузы на матчи сборных

Виктор Онопко сформулировал преимущества длинной паузы на матчи сборных
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Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко сформулировал преимущества длинной паузы на матчи национальных команд.

— Как бы вы подытожили это беспримерно длинное окно ФИФА для сборной России?
— Однозначно положительный опыт. Обычно в сборной нет времени для длительных теорий, совместных тренировок — главное, восстановить ребят после матчей клубов. А здесь получился полноценный сбор. На первый взгляд, он мог показаться слишком долгим, но зато мы очень плодотворно поработали в Москве. Хватило времени на всё — и на подготовку, и на теорию и тактику. Понятно, что внимательно разбирали соперников, но отталкивались от себя. Ребята много впитали, и это было видно на поле. Игры получились хорошие.

Отдельная благодарность всем нашим великолепным, красивым городам. Везде стадионы были битком! Я лично получил море удовольствия от тренировок, игр и атмосферы на матчах.

Единственный негативный момент — повреждения. Кто-то приехал и после обследования уехал, кто-то лечился в сборной и не смог сыграть, как тот же Данилов. К сожалению, без травм в футболе никуда. В остальном же сборы прошли на очень высоком качественном уровне. В Казани вообще жили на совершенно новой базе — великолепные условия, качественные поля для тренировок.

И ребята — молодцы, сыграли очень внимательно, порадовали. Для болельщиков, особенно детей, очень важно было увидеть Головина, Сафонова, Батракова, Лёшу Миранчука. Всё-таки игроков РПЛ они наблюдают чаще, а наших легионеров — только в сборной. Здесь же у них была возможность не только посмотреть на них, но и взять автограф, сфотографироваться. Это тоже положительный момент, — рассказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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