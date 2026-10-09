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Виктор Онопко: Головин больше 10 лет на виду — это пример для всех

Виктор Онопко: Головин больше 10 лет на виду — это пример для всех
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Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о полузащитнике «Монако» и национальной команды Александре Головине.

— Головина вы 17-18-летним помните по ЦСКА. Сегодня это уже настоящий дядька в сборной?
— Конечно. Это видно. Саша давно приобрёл это качество и выделяется в сборной. В футболе можно выстрелить на месяц-два, а потом бесследно исчезнуть. А Головин на виду уже больше 10 лет и стабильно держит высокий уровень. Это пример для всех — и для более молодых партнёров по сборной, и для тех, кто в национальную команду только стремится, — рассказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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