Виктор Онопко: Головин больше 10 лет на виду — это пример для всех

Тренер сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о полузащитнике «Монако» и национальной команды Александре Головине.

— Головина вы 17-18-летним помните по ЦСКА. Сегодня это уже настоящий дядька в сборной?

— Конечно. Это видно. Саша давно приобрёл это качество и выделяется в сборной. В футболе можно выстрелить на месяц-два, а потом бесследно исчезнуть. А Головин на виду уже больше 10 лет и стабильно держит высокий уровень. Это пример для всех — и для более молодых партнёров по сборной, и для тех, кто в национальную команду только стремится, — рассказал Онопко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.