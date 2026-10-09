Мареска ответил, считает ли он, что достижения «Ман Сити» омрачены обвинительным вердиктом

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил, считает ли он, что достижения клуба теперь омрачены. В конце сентября 2026 года независимая комиссия английской Премьер-лиги объявила, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

— Безусловно, нет…

— Существует ли заговор против клуба со стороны АПЛ?

— Могу сказать лишь то, что уже говорил. Я пришёл в этот клуб, потому что на 100% доверяю владельцу, генеральному директору, спортивному директору…

— Вы общались с шейхом Мансуром?

— Я, безусловно, общался с представителями клуба, и мы доверяем [клубу]. Вероятно, правильный момент для обсуждения этой темы наступит, когда мы выиграем апелляцию…

Мы прекрасно понимаем серьёзность ситуации. Я понимаю, игроки понимают. Но наша задача — постараться не обращать внимания на этот шум. Мы сосредоточены на том, чтобы выигрывать матчи, — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.