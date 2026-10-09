15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Ницца. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мареска ответил, считает ли он, что достижения «Ман Сити» омрачены обвинительным вердиктом

Мареска ответил, считает ли он, что достижения «Ман Сити» омрачены обвинительным вердиктом
Комментарии

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Энцо Мареска ответил, считает ли он, что достижения клуба теперь омрачены. В конце сентября 2026 года независимая комиссия английской Премьер-лиги объявила, что «Манчестер Сити» признан виновным по 114 из 115 пунктов обвинения в нарушении финансовых правил в период с 2009 по 2018 год.

— Безусловно, нет…

— Существует ли заговор против клуба со стороны АПЛ?
— Могу сказать лишь то, что уже говорил. Я пришёл в этот клуб, потому что на 100% доверяю владельцу, генеральному директору, спортивному директору…

— Вы общались с шейхом Мансуром?
— Я, безусловно, общался с представителями клуба, и мы доверяем [клубу]. Вероятно, правильный момент для обсуждения этой темы наступит, когда мы выиграем апелляцию…

Мы прекрасно понимаем серьёзность ситуации. Я понимаю, игроки понимают. Но наша задача — постараться не обращать внимания на этот шум. Мы сосредоточены на том, чтобы выигрывать матчи, — приводит слова Марески журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х.

Материалы по теме
«Я люблю вас всех». Гвардиола впервые высказался о скандале с «Манчестер Сити»
Истории
«Я люблю вас всех». Гвардиола впервые высказался о скандале с «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android