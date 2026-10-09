Армен Маргарян высказался об уходе с поста спортивного директора «Балтики»

Бывший спортивный директор калининградской «Балтики» Армен Маргарян прокомментировал уход из клуба.

«Вот и прошли три года работы в «Балтике». За это время были взлёты и падения. Хочу сказать огромные слова благодарности руководству клуба — за то, что поверили в меня и дали возможность получить первый опыт работы спортивным директором в клубе Премьер-Лиги. На самом деле с их стороны это был достаточно серьёзный риск. Но я надеюсь, что за эти три года мы прошли хороший путь вместе и все остались довольны этим отрезком.

Вместе с тем наступил момент, когда нужно двигаться дальше, когда каждый из нас выбирает свой путь развития. Я ухожу из клуба с чувством, что мы качественно сделали свою работу, что клуб находится в хорошем состоянии — и с точки зрения спортивных результатов, и с экономической точки зрения. Клуб стабилен, нам есть чем гордиться!

Я обращаюсь ко всем балтийским болельщикам и хочу сказать большое спасибо за поддержку на стадионе, за поддержку клуба и за то, что вы в нас верили и продолжаете верить. Вы и есть тот незыблемый фундамент клуба, который будет держать «Балтику» среди самых сильных команд нашей страны. В горе и в радости — вы не перестаёте любить родной клуб и яростно поддерживаете его на каждом матче. Желаю всем, чтобы следующие сезоны были успешными!

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