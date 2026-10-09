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Писарев заявил, что сборная Нигерии приехала на матч с Россией, чтобы продаться в РПЛ

Писарев заявил, что сборная Нигерии приехала на матч с Россией, чтобы продаться в РПЛ
Комментарии

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что сборная Нигерии приехала на матч с россиянами вторым составом, чтобы «продаться» в клубы Альфа-Банк РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

— Как настрой, как команда?
— Настрой такой боевой. Я считаю, что мы порадовали всех.

— Кого?
— Обыграли Иран. Очень сильную команду.

— Порадовали второй состав Нигерии...
— А ты знаешь, вот второй состав Нигерии приехал… Знаешь что сделать? Показать здесь себя в РПЛ. Продаться. Первый состав у них — всё в порядке. Осимхен, Лукман и компания, у них всё нормально.

— Они перед вами проиграли 0:3.
— И? — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»

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