Писарев заявил, что сборная Нигерии приехала на матч с Россией, чтобы продаться в РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев заявил, что сборная Нигерии приехала на матч с россиянами вторым составом, чтобы «продаться» в клубы Альфа-Банк РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 3:3.

— Как настрой, как команда?

— Настрой такой боевой. Я считаю, что мы порадовали всех.

— Кого?

— Обыграли Иран. Очень сильную команду.

— Порадовали второй состав Нигерии...

— А ты знаешь, вот второй состав Нигерии приехал… Знаешь что сделать? Показать здесь себя в РПЛ. Продаться. Первый состав у них — всё в порядке. Осимхен, Лукман и компания, у них всё нормально.

— Они перед вами проиграли 0:3.

— И? — сказал Писарев в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!»