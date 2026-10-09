Шикунов: история Зиньковского в «Спартаке» закончена — шансов заиграть нет

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о перспективах нападающего Антона Зиньковского в составе красно-белых.

«У Зиньковского не было шансов играть в главной команде «Спартака». Это объективно — сидит Дмитриев, у них по два человека на место, где-то даже по три. До конца не знаю, почему он не нашёл аренду — или не договорились, или клубы не захотели брать. А, может, он сам не захотел, думал, что есть шанс, но на сегодняшний день его нет. По сути, его история со «Спартаком» закончена, ему надо искать новый клуб. Не успел сейчас, на весеннюю часть нужно найти команду, где он будет играть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В текущем сезоне 30-летний Антон Зиньковский не провёл ни одного матча.