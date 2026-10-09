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Инсайдер Орнштейн раскрыл позицию клубов АПЛ в отношении дела «Манчестер Сити»

Инсайдер Орнштейн раскрыл позицию клубов АПЛ в отношении дела «Манчестер Сити»
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Известный журналист и инсайдер Дэвид Орнштейн раскрыл позицию клубов английской Премьер-лиги в отношении дела «Манчестер Сити». Ранее независимая комиссия признала вину «горожан» по абсолютному большинству пунктов обвинения в нарушении правил прибыли и развития АПЛ.

«Большинство клубов полны злости, потому что считают себя жертвами. Они хотят возмездия, мести в виде потенциальных юридических действий», — приводит слова Орнштейна utdreport в социальной сети X.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги текущего сезона. «Горожане» набрали 15 очков в стартовых пяти турах.

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