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Александр Шикунов похвалил руководство «Спартака» за продление контракта с Барко

Александр Шикунов похвалил руководство «Спартака» за продление контракта с Барко
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Бывший спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов высказался о продлении клубом контракта с полузащитником Эсекьелем Барко до 2030 года. О продлении соглашения с 27-летним аргентинцем было объявлено 5 октября.

«Барко — очень важный, определяющий игрок для «Спартака». Им надо было приложить все усилия, чтобы оставить. Это у них получилось, молодцы! На каких условиях, дорого он обошёлся или нет — вопрос второй. Им важно было сохранить, потому что от него зависит игра практически всей команды. В это надо было вкладывать деньги, никуда не денешься», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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