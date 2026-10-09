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Определены судейские назначения на матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России

Определены судейские назначения на матчи пятого раунда Пути регионов Кубка России
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Назначены судьи и инспекторы на матчи пятого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

13 октября, вторник

«Спартак» Кострома – «Челябинск»: судья – Никита Морозов. Помощники судьи – Дмитрий Михалёв, Егор Ли; резервный судья – Максим Богданавичус; инспектор – Алексей Сулимов.

14 октября, среда

«СКА-Хабаровск» – «Динамо Киров»: судья – Макар Янчук. Помощники судьи – Вячеслав Охрименко, Николай Быковский; резервный судья – Богдан Константинов; инспектор – Дмитрий Березнёв.

«Волна» – «Динамо» Санкт-Петербург: судья – Максим Суханов. Помощники судьи – Александр Городовой, Артур Макеенков; резервный судья – Иван Герасимов; инспектор – Евгений Волнин.

«Енисей» – «Калуга»: судья – Евгений Седов. Помощники судьи – Константин Наприенко, Иван Бирюков