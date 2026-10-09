В «Спартаке» высказались о прощальном матче Дзюбы, упомянув «Зенит»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов высказался о прощальном матче экс-нападающего команды Артёма Дзюбы, косвенно упомянув «Зенит», за который форвард также выступал. Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что завершает карьеру, однако официально это не подтвердил.

— Недавно представитель Дзюбы Леонид Гольдман сообщил СМИ, что якобы многие руководители «Спартака» были согласны с его возвращением в команду, а шлагбаум поставил один человек — Кахигао. У меня сразу возникает вопрос: сколько Фрэнсис заплатил Гольдману за такой пиар?

— Хорошая шутка. А если серьёзно, то взаимоотношения между «Лукойлом» и клубом представляются мне эффективными и цивилизованными. Поэтому просто не могу допустить, что кто-то из людей в «Лукойле» сделал какие-то заявления, которые влияли бы на нашу селекционную политику.