Кира Петухова поделилась эмоциями от первых голов за сборную России

Нападающая женской сборной России Кира Петухова высказалась о дубле за национальную команду в товарищеском матче с Индией (4:0).

– Вспомни, как забила оба мяча.

– Перед первым голом тренерский штаб сказал обратить внимание на добивания, потому что вратарь часто отбивает мяч перед собой. Я взяла это на заметку, оказалась первой на добивании и забила свой дебютный мяч за сборную.

Конечно, очень обрадовалась, но сразу сказала себе, что на этом нельзя останавливаться. Чуть позже получился и второй гол: взяла инициативу на себя и, так скажем, прошила вратаря. Немного обидно, что были моменты и для третьего мяча, но думаю, всё впереди.

– Насколько тяжело было выходить на поле после сильного дождя?

– Честно говоря, мы даже толком не размялись. Запасные не выходили на разминку перед матчем, чтобы не промокнуть и не заболеть. В перерыве сделали буквальн