«Была цель сгнобить меня». Российский форвард Онугха раскрыл подробности отъезда из Турции

Нападающий «Родины» Герман Онугха рассказал подробности ухода из турецкого «Кайсериспора». Футболист заявил, что в Турции пытались его «сгнобить».

В августе Онугха перешёл в «Родину» из турецкого «Кайсериспора». До этого футболист выступал в России за «Рубин» и «Краснодар».

— Когда стало понятно, что ты переходишь в «Родину»?

— Предложение от «Родины» поступило летом. Я сразу согласился. До этого «Кайсериспор» не отпускал меня в другой турецкий клуб. Они специально задирали цену.

— И что ты чувствовал в тот момент?

— Представь, что ты просто находишься в команде. Когда я заходил в раздевалку, администраторы специально убирали форму, не пускали меня тренироваться в зал, я бегал отдельно от команды. Не было цели меня продать или удержать в клубе, была цель сгнобить. Началось всё сразу после последней игры сезона. Мой агент приносил в «Кайсериспор» предложения из Европы и Азии. Но они всё откл