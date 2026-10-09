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«Была цель сгнобить меня». Российский форвард Онугха раскрыл подробности отъезда из Турции

«Была цель сгнобить меня». Российский форвард Онугха раскрыл подробности отъезда из Турции
Комментарии

Нападающий «Родины» Герман Онугха рассказал подробности ухода из турецкого «Кайсериспора». Футболист заявил, что в Турции пытались его «сгнобить».

В августе Онугха перешёл в «Родину» из турецкого «Кайсериспора». До этого футболист выступал в России за «Рубин» и «Краснодар».

— Когда стало понятно, что ты переходишь в «Родину»?
— Предложение от «Родины» поступило летом. Я сразу согласился. До этого «Кайсериспор» не отпускал меня в другой турецкий клуб. Они специально задирали цену.

— И что ты чувствовал в тот момент?
— Представь, что ты просто находишься в команде. Когда я заходил в раздевалку, администраторы специально убирали форму, не пускали меня тренироваться в зал, я бегал отдельно от команды. Не было цели меня продать или удержать в клубе, была цель сгнобить. Началось всё сразу после последней игры сезона. Мой агент приносил в «Кайсериспор» предложения из Европы и Азии. Но они всё откл