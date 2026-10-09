«Он стал тормозом». Орлов высказался о Криштиану Роналду

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о скандале нападающего Криштиану Роналду в сборной Португалии. У форварда произошёл конфликт с главным тренером команды Жорже Жезушем, так как наставник пообещал выпустить Роналду на поле и отправил его разминаться, но в итоге оставил Криштиану на скамейке запасных.

«Я сам комментировал матчи чемпионата мира — 2026, у нас тут были площадки в Петербурге. И комментировал матчи с участием Роналду. Ну а когда комментируешь, ты внимательно наблюдаешь за каждым действием футболиста. Роналду же уже физически не такой ловкий и быстрый, как это было буквально три-четыре года назад. Но он ждёт, чтобы ему давали мяч… А он уже не тот. Ясно, что он уже стал тормозом. При всём огромном уважении к нему, но он стал тормозом [cборной Португалии]», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».