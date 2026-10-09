«Да заткнитесь вы». Роман Павлюченко рассказал забавную историю про пожилых болельщиков

Бывший нападающий лондонского «Тоттенхэма» Роман Павлюченко рассказал забавную историю про пожилых болельщиков «Ливерпуля». Павлюченко выступал за «шпор» с 2008 по 2012 год.

— На «Энфилде» правда невозможно играть?

— Там лавочка запасных расположена среди болельщиков. И ты сидишь… У них эти места покупают на сезон [сразу]. Я туда как ни приеду, постоянно бабка с дедом сзади сидят. Не знаю, им по лет 90. Блин, они орали так… Я первый раз когда приехал, обернулся и по-русски им [сказал]: «Да заткнитесь вы». Свист