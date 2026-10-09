«Кто-то сильно обиделся». Быстров ответил, почему его не зовут на «Матч ТВ»

Известный российский экс-футболист Владимир Быстров ответил, почему его перестали звать на «Матч ТВ» в роли эксперта.

— Вас по-прежнему не зовут на «Матч ТВ» в качестве эксперта?

— Да. Видимо, на меня там кто-то сильно обиделся. Не нравится, как я поступаю.

— Это из-за поддержки Руслана Безрукова после шутки про «Краснодар»?

— Наверное, да. Со мной не согласны — это и так понятно. Я не оправдал надежды. Не стал говорить так, как кто-то хочет. Но всегда буд