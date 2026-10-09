Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 9 октября, календарь, таблица

В пятницу, 9 октября, состоялся один матч в 10-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 октября:

«Ростов» — «Акрон» — 1:0.

После девяти туров соревнования первое место занимает «Краснодар», который набрал 21 очко. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 19 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 19 очками. У ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке, также 19 очков. В