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Чемпионат России по футболу 2026/2027: результаты на 9 октября, календарь, таблица

Чемпионат России — 2026/2027 по футболу: результаты на 9 октября, календарь, таблица
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В пятницу, 9 октября, состоялся один матч в 10-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 9 октября:

«Ростов» — «Акрон» — 1:0.

После девяти туров соревнования первое место занимает «Краснодар», который набрал 21 очко. На второй строчке располагается «Спартак», заработавший 19 очков. Замыкает тройку лидеров московское «Динамо» с 19 очками. У ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке, также 19 очков. В