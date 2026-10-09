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Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 октября

Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 9 октября
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В пятницу, 9 октября, состоялись два матча в рамках 13-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты 13-го тура Первой лиги на 9 октября:

«Нефтехимик» – «Челябинск» — 2:4;
«Арсенал» Тула – «Спартак» Кострома — 3:2.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2026/2027 с 31 очком в 12 встречах занимает «Нижний Новгород». На второй строчке с 25 очками располагается «Урал». Следом идут «Спартак» Кострома и «Сочи», у которых 24 и 23 очка соответственно. В зоне вылета находятся «СКА-Хабаровск» (6), «Текстильщик» (7) и «