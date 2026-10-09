Тренер «Рубина» Франк Артига сообщил о травме Дмитрия Кабутова

Главный тренер «Рубина» Франк Артига сообщил, что полузащитник Дмитрий Кабутов получил травму колена во время паузы на матчи сборных. Специалист рассказал и о состоянии других игроков.

«Пауза прошла отлично. Здорово, когда она есть, это позволяет отрабатывать разные моменты с игроками. Кабутов во время паузы на тренировке получил удар в область колена и находится в процессе восстановления. Шабанхаджай продолжает реабилитацию. В матче с «Балтикой получил повреждение Константин Нижегородов. Остальные в общей группе», — сказал Артига в эфире «Матч ТВ»