«Это действительно то, как хотим завершить историю?» Пепе — о ситуации с Роналду

Бывший защитник сборной Португалии Пепе Кеплер высказался о ситуации с форвардом Криштиану Роналду в национальной команде.

«Я думаю, Криштиану чувствует себя одиноким и преданным этой конкретной сборной, чего никогда бы не произошло с тем составом игроков, с которым я играл вместе с Криштиану в Португалии. Мы боготворили то, как он тащил команду.

То, как команда движется дальше без него, — это совсем другая история. Он поднял команду на новый уровень. Я не говорю, что он выше закона, но некоторые наказания просто не соответствуют тому, что этот человек дал своей стране.

Криштиану заслуживает достойного прощания, а не того, чтобы его карьера в Португалии закончилась на скандале. После всего, что он сделал для нас, это действительно то, как мы хотим завершить его историю?» — приводит слова Пепе NaijaBet.

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутствии конфликта. Также сообщалось, что Жезуш дал согласие на примирительную встречу с форвардом и намерен включить игрока в заявку на ноябрьс