Поденсе предложил Роналду провести прощальный тур и сыграть с четырьмя сборными

Бывший вингер сборной Португалии Даниэл Поденсе, играющий за «Аль-Шабаб», предложил идею для нападающего Криштиану Роналду устроить прощание с национальной командой, организовав матчи со сборными Испании, Бразилии, Италии и Англии.

«Поскольку сейчас мы живём в момент, когда все могут говорить обо всём, ничего не зная… Думаю, я могу сделать предложение. [Нужно провести] четыре товарищеских матча в его последний год в футболе. Сыграть со сборной Испании на «Сантьяго Бернабеу», с Бразилией на «Маракане», с Италией в Турине и с Англией на «Олд Траффорд». Это был бы один из лучших способов проводить величайшего игрока всех времён на стадионах, на которых он подарил нам некоторые из наших лучших воспоминаний, и с командами из стран, заслуживающих быть частью его прощания. Криштиану заслуживает этого. Футбол заслуживает этого. И мы как болельщики заслуживаем», — цитирует Поденсе Record.

В Португалии демонтировали баннеры в поддержку Роналду: