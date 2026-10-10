«Ювентус» объявил о продлении контракта с Николасом Гонсалесом

Туринский «Ювентус» на официальном сайте объявил о продлении контракта с аргентинским полузащитником Николасом Гонсалесом.

Срок действия нового трудового договора футболиста с «бьянконери» рассчитан до лета 2030 года.

Николас Гонсалес является воспитанником клуба «Аргентинос Хуниорс», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Штутгарт» и «Фиорентина». Состав «Ювентуса» аргентинец впервые пополнил в августе 2024 года в рамках аренды из «Фиорентины», а в 2025-м он подписал с туринцами полноценный контракт. В общей сложности к этому моменту у Нико Гонсалеса 45 матчей за «Ювентус», в которых он забил семь голов и отдал пять голевых передач.