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«Это катастрофа для Португалии». Радимов — о ситуации с Роналду в сборной

«Это катастрофа для Португалии». Радимов — о ситуации с Роналду в сборной
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Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о ситуации форварда Криштиану Роналду в сборной Португалии.

«Роналду сделал для сборной Португалии и страны столько, что вот так вот поступить с ним — это катастрофа для Португалии. Просто ужас. Они должны обставить это так, чтобы Роналду был доволен. Вот такой конфликт и такое расставание — это неприемлемо», — сказал Радимов в эфире программы «Матч Премьер».

Роналду покинул расположение сборной перед матчем 3-го тура Лиги наций с Данией (4:2), несмотря на заявления главного тренера Жорже Жезуша об отсутст