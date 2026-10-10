Моуринью на примере слов Артеты объяснил, чего не должно быть в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью считает, что клуб масштаба «сливочных» не обладает возможностью не добиваться больших результатов в течение нескольких лет.

«Когда у тебя мало эффективной работы на поле, у тебя гораздо больше времени анализировать каждую деталь. В этот первоначальный период мы нашли много хорошего и что нужно улучшить. Но это не значит, что нам нужно что-то кардинально менять. Для этого нужны работа и время.

Вчера я прочитал кое-что любопытное, чего не должно происходить в «Реале». Микель Артета продлил контракт с «Арсеналом». Он работает там четыре или пять лет и сказал, что они всё ещё только начинают и что предстоит много работы.

«Реал» переживает сложный период в последние сезоны. Что может быть нормальным для других, здесь таковым не является. «Реал» выиграл так много, что всё имеет другой масштаб. Нам нужно время, чтобы улучшиться.

Как тренер я не стесняюсь говорить, что мы уступили «Атлетико», потому что в этом матче 11 футболистов должны были играть против 9. Это правда, но я не могу зацикливаться на этом. Я должен искать улучшения в сферах, которые под нашим контролем. Завтра мы пост