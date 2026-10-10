Тренер «Баварии» Компани высказался о травмах в карьере Джамала Мусиалы

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани высказался о ситуации полузащитника Джамала Мусиалы с травмами. Во время прошлой паузы на матчи сборных футболист досрочно покинул расположение национальной команды Германии из-за мышечной травмы.

«Понимаю ситуацию Джамала с травмами — я и сам часто сталкивался с подобным в своей карьере. Способность преодолевать трудности – это огромная сила. Надеюсь, он сможет без проблем играть в ближайшие годы. Но когда ты мощно возвращаешься после повреждения, это остаётся с тобой на всю жизнь. Команда всегда рада, когда Джамал забивает голы. Он будет продолжать это делать, в этом нет никаких сомнений», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.