Венсан Компани: я предпочёл бы играть каждые три дня, а не уходить на длительный перерыв

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани поделился мнением о насыщенном игровом расписании команды.

«У нас есть для этого состав. Мы хотим выходить на каждый матч со 100-процентной уверенностью. Я бы предпочёл играть каждые три дня, а не уходить на длительный перерыв. Всё равно футболисты хотят играть. Помимо прочего, мы должны обыграть «Магдебург» в Кубке – это как финал. Но мы хотим показать убедительную игру и во всех остальных турнирах.

Когда речь заходит о распределении нагрузки, всегда думаешь о том, как будешь играть в предстоящих матчах. Молодому тренеру не всегда удаётся с этим справиться. Но прошло уже семь лет с тех пор, как я пришёл в эту профессию. Всегда нужно выкладываться на 100% — только тогда можно распределить нагрузку. Делать это следует только тогда, когда ребята устали: именно тогда нужно принимать соответствующие решения, но пока в этом нет необходимости. Мы будем принимать разумные решения для команды», — приводит слова Компани официальный сайт мюнхенского клуба.