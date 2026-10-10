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Матвей Сафонов опубликовал пост после международной паузы, упомянув сборную России

Матвей Сафонов опубликовал пост после международной паузы, упомянув сборную России
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Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выложил пост на свой странице в соцсетях, где поделился эмоциями от выступления в составе сборной России во время мировой международной паузы.

«Как же приятно было дома со сборной России. Москва, Казань, Екатеринбург — спасибо за такой тёплый приём», — написал Сафонов в соцсетях.

Во время минувшей международной паузы Сафонов принял участие в одном матче национальной команды с Ираном. Встреча завершилась победой россиян со счётом 2:0. Матвей впервые с июня 2024 года завершил игру сборной без пропущенных мячей. Всего за национальную команду у Сафонова 19 игр, 13 пропущенных мячей и восемь встреч «на ноль».

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