Скира назвал имя нового главного тренера Турции. Наставник работает в чемпионате Украины

Турецкая футбольная федерация рассматривает назначение экс-игрока Арды Турана, который на данный момент возглавляет «Шахтёр». Об этом сообщает журналист и инсайдер Никого Скира в соцсети X.

По информации источника, Туран с высокой вероятностью будет назначен на эту должность.По информации NTV Spor, Туран может одновременно работать и в клубе, и в национальной команде.

Напомним, 9 октября с поста главного тренера сборной Турции отправлен в отставку итальянец Винченцо Монтелла.

Туран руководит «Шахтёром» с 2025 года; под его руководством клуб стал чемпионом Украины в прошлом сезоне. За сборную Турции Арда провёл 100 матчей, забил 16 голов и отдал 25 результативных передач, он также был капитаном команды.